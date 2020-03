Causa coronavirus cambia anche il modo di dare le condoglianze

Muore una persona conosciuta, lascia questa vita terrena un personaggio assai apprezzato e per correttezza, sincera vicinanza sul piano umano, schietta partecipazione al dolore ect. si è soliti raggiungere la camera ardente e partecipare alle esequie in chiesa, esprimendo a familiari e parenti del defunto/a condoglianze per la dipartita. Nell’occasione si stringono le mani, ci si abbraccia anche, per manifestare vicinanza e partecipazione socio/umanitaria al dolore. Ebbene tutto questo, a cominciare dalla stretta di mano, è destinato nel periodo ad essere evitato per scongiurare contagi causa il coronavirus. A tanto starebbe lavorando l’apposito Comitato Scientifico istituito a livello ministeriale per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Starebbe cioè per essere diramato apposito decreto legge che consiglierebbe di evitare strette di mano ed abbracci. Trattasi cioè di cambiamenti radicali negli usi e nei costumi delle persone, chiamate a fare i conti con innovazioni sostanziali. ”Come e cosa fare in alternativa a strette di mano ed abbracci per esprimere condoglianze ?”, sembra di sentire la domanda di tanti. Potranno bastare un cenno del capo o della mano dalla distanza e quanti sono a lutto capiranno, dato il momento particolare che invita alla prudenza.

Tonino Atella