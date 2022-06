Catturati i tre presunti autori della rapina al supermercato (foto-video)

Sono stati catturati a tempo di record i tre presunti autori della clamorosa rapina ai danni del supermercato Dok nel quartiere San Lazzaro a Isernia. Nel video che vi proponiamo le fasi successive alla cattura avvenuta grazie agli agenti della Polizia di Stato.

Si tratterebbe di un napoletano e due extracomunitari africani che, pochi minuti dopo l’apertura del negozio, questa mattina (10 giugno) hanno aggredito e imbavagliato il direttore, portando via il denaro delle casse appena aperte.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti avevano il volto coperto ed erano armati di pistola. Dopo il colpo si sono dati alla fuga e si sono rifugiati nella casa bianca di fronte al Dok, dove i dipendenti dicono di averlo visti nei giorni scorsi entrare e uscire. Come se stessero studiando il piano d’azione. Hanno portato via il contenuto dei cassetti delle casse (300 euro) custoditi nella cassaforte. Sette cassetti in totale. E’ possibile che sapessero che a fine giornata i cassetti venivano riposti nella cassaforte. Il direttore sotto shock è stato ricoverato per accertamenti. Era in procinto di andare in pensione.

Ieri pomeriggio 9 giugno, un’altra rapina è stata messa a segno in un negozio sempre a Isernia ai danni del market Mister Risparmio (LEGGI QUI L’ARTICOLO)