Non si sa ancora a quanto ammonti il bottino, spariti borse e portafogli

CAMPOBASSO

Questo pomeriggio, negli spogliatoi maschili e femminili dei dipendenti della Fondazione Giovanni Paolo II, precisamente in quello del piano dove è situato il reparto di Chirurgia, si è verificato un furto. Le persone che erano al piano hanno visto una coppia di ragazzi, un uomo ed una donna, uscire dell’ascensore di servizio ma non potevano immaginare che avessero ripulito gli spogliatoi e tutti gli armadietti. I dipendenti si sono accorti del furto solo in serata. Non si sa a quanto ammonti il bottino ma sono sparite alcune borse e portafogli che i dipendenti del reparto avevano lasciato durante il proprio turno di lavoro. Sono in corso le indagini.