Cattolica, dopo il sabotaggio si torna alla normalità

REDAZIONE

Dopo l’atto di sabotaggio messo in atto da alcuni vandali ai danni della Cattolica di Campobasso tutto è tornato alla regolarità. Alle 15.30 di oggi, 26 marzo, sono state ripristinate tutte le attività, in particolare gli interventi programmati che erano stati sospesi dopo l’accaduto. Il personale ha lavorato ininterrottamente, anche nelle ore notturne, con grande dedizione e senso di abnegazione, affiancato dai responsabili delle aziende di manutenzione e dal personale specialistico delle case fornitrici degli impianti. Per garantire la massima sicurezza, sono stati effettuati i collaudi previsti dalla legge. Tutte le apparecchiature risultano pienamente funzionanti. Si è fatto tutto il possibile per evitare di ridurre al minino i disagi ai pazienti. L’inchiesta, intanto, continua ad andare avanti per cercare di capire perché alcuni ignoti hanno colpito nel cuore della notte nella struttura sanitaria che rappresenta un’eccellenza per il Molise manomettendo defibrillatori e lo scambiatore di calore per riscaldare il sangue durante le operazioni a cuore aperto, staccando le linee di gas e i frigoriferi che contengono farmaci. Dalla Fondazione non si sbottonano e la Digos continua ad indagare anche sul messaggio anonimo che è stato trovato e dal quale si evince che potrebbe trattarsi di una rivendicazione nei confronti della direzione della struttura sanitaria. Non si escludono ipotesi, compresa quella che lascia pensare che i responsabili sapevano come muoversi all’interno dei locali della Cattolica.