Cattedrale di Larino, gli eventi celebrativi entrano nel vivo (FOTO)

REDAZIONE

Sono entrate nel vivo le iniziative dedicate al Settimo centenario della Concattedrale di Larino. Ieri, sabato 27 luglio è stata inaugurata la mostra documentaria allestita in una sala dell’episcopio a cura dell’Archivio storico diocesano diretto dal cav. Giuseppe Mammarella. All’evento hanno preso parte il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, il sindaco di Larino, Pino Puchetti insieme agli amministratori comunali, e numerosi cittadini. L’allestimento ha previsto diversi spazi che ripercorrono la storia della Cattedrale, momenti, dipinti, fotografie d’epoca, pubblicazioni, documenti, opere e riproduzioni artistiche, da parte di vari artisti, dell’edificio che il 31 luglio compirà settecento anni nella sua forma attuale. E, ancora, ci sono paramenti storici, accessori e altre opere. Non mancano un antico orologio da torre perfettamente funzionante, statue lignee e altri arredi liturgici collocati al piano terra del museo diocesano all’interno del quale è stata inserita la mostra che resterà aperta e a disposizione dei visitatori fino a tutta la prossima estate. Inoltre, nell’atrio dell’episcopio sono state poi collocate delle fotografie realizzate dal dott. Guerino Trivisonno relative alle facciate di tutte le chiese (compresi alcuni centri della Puglia e le Isole Tremiti) che facevano parte dell’antica diocesi di Larino. Il Vescovo De Luca ha ringraziato il responsabile dell’Archivio storico per l’impegno e la dedizione spesi con amore per l’organizzazione degli eventi e per l’allestimento della mostra ricordando il senso di queste celebrazioni: “Significa fare un dono a questa città e alla comunità diocesana. La Concattedrale qualifica questa cittadina che ha settecento anni di vita nella forma attuale e che, prima di tutto, è espressione della fede di un popolo che è capace di costruire qualcosa che attraversa la storia”. Al termine dell’evento inaugurale della mostra applausi per il gruppo musicale “Andiamo per le strade” che si è costituito da poco e si è esibito per la prima volta a Larino. Ieri, il Vescovo De Luca ha presieduto, nella Concattedrale, la celebrazione eucaristica trasmessa in diretta internazionale su Rai Uno nell’ambito del programma “A Sua Immagine”. La messa è stata animata dal coro “Don Luigi Marcangione” diretto dal maestro, Giovanni Petrone. «Per noi la preghiera é la nostra comunione con Dio – ha ricordato il Vescovo De Luca nel corso dell’omelia – non è una cosa da fare la preghiera, ma la vita stessa. Pregare è semplicemente lo stare davanti a Dio; è questo stare che ci costituisce, ci fa, in quanto svela la nostra identità. Si, perché, il nostro essere è proprio questo stare davanti a Dio: se stiamo davanti a Lui, siamo noi stessi. Siamo figli, amati, per cui stiamo nella vita, come figli amati, nella gioia, nella pace, nella benevolenza. È bello vivere! La preghiera di Gesù, è la preghiera del Figlio, che si fa nostro fratello per renderci partecipi del suo stesso rapporto con il Padre. Poter dire con tutto il cuore a Dio “Papà”, significa riconoscerci suoi figli. Il semplice pregare così è il dono più grande che possiamo ricevere: mio papà è Dio e io sono suo figlio! La preghiera cristiana è il rapporto che c’è tra Gesù e il Padre, cioè partecipare dell’amore infinito tra il Padre e il Figlio. Gesù ci introduce in questa relazione d’amore che è lo Spirito Santo; è lì che impareremo senza fine e cresceremo senza fine in quest’ amore. Presenti alla santa messa le massime autorità militari e civili, tra cui il sindaco Pino Puchetti e gran parte dell’amministrazione. Il programma degli eventi organizzati dalla Diocesi in collaborazione con il Comune di Larino avranno il culmine nella giornata di domani, quando, il Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica con l’intero Presbiterio e sarà scoperta una lastra marmorea a perenne ricordo dell’avvenimento e alla presenza delle massime autorità civili e militari e di tutti i sindaci del territorio della Diocesi. Ricordiamo che il video integrale è disponibile sulla pagina Facebook della Diocesi con il link del sito RaiPlay. Si ringraziano l’Ufficio nazionale delle Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, diretto da don Ivan Maffeis, il responsabile del programma, Gianni Epifani, il regista Simone Chiappetta, Elena Bolasco per il commento liturgico e tutta la struttura operativa dell’Ufficio e della Rai che ha permesso di trasmettere a livello mondiale la celebrazione eucaristica dalla Concattedrale di Larino contribuendo anche alla promozione di un territorio che custodisce un patrimonio di risorse storiche, culturali e paesaggistiche.