Catastrofe in Marocco, il molisano Aldo Vendemmiati: ho visto la terra tremare sotto i miei piedi

Alcuni giorni fa era partito con un viaggio organizzato alla volta del paese del Nord Africa. Al momento della forte scossa si trovava in strada, a Marrakech

Oltre allo spavento e alla distruzione, per le strade di Marrakech, tra i detriti e gli edifici crollati, serpeggia l’incredulità e lo sgomento di chi è sopravvissuto al terremoto che, intorno alle 23.11 dell’8 settembre, ha colpito la città marocchina. Una scossa di magnitudo 6,8, partita dalla catena montuosa dell’Atlante, i monti che separano il deserto del Sahara dall’Oceano Atlantico.

Ad oggi sono circa 400 gli italiani (alcuni sono già rientrati, altri sono in procinto di farlo), che si trovavano in Marocco nella zona colpita dal terremoto che, nella tarda serata dell’8 settembre, ha devastato alcune zone del Paese causando 1.305 morti e 1.832 feriti.

La testimonianza

Aldo Vendemmiati, molisano partito alcuni giorni fa con un viaggio organizzato per il Marocco, è stato intervistato dalla Tgr Molise, c he lo ha raggiunto al telefono. Vendemmiati al momento della scossa era in strada, nel reticolo di viuzze e vicoli che creano a Marrakech quell’atmosfera unica.

“Mentre parcheggiavamo abbiamo avvertito questa forte scossa – racconto alla Tgr – In un primo momento ho pensato a qualche episodio legato alle condizioni meteo, ma quando ho abbassato lo sguardo ho notato la terra tremare. Mi sono voltato ed un signore in motocicletta è caduto, accanto dei cavalli imbizzarrirsi. In questo momento ho realizzato che si trattasse di una forte scossa di terremoto. Insieme ai miei compagni di viaggio abbiamo cercato di scappare, rischiando anche di essere travolti dalla folla. Per fortuna la guida ci ha fatti salire in autobus e siamo riusciti a rientrare in hotel.