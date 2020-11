Casualità o un “segnale” superiore?

L’insolita vicenda capitata nel Lazio ad una signora con parenti e trascorsi di fanciullezza a Venafro

Una vicenda particolarissima che lascia tanto pensare. La raccontiamo perché decisamente insolita. E’ accaduta ad una signora di media età, persona tranquilla, ammogliata con professionista, madre di due figlie laureate, impiegata, oggi residente nel Lazio e con trascorsi di fanciullezza e gioventù a Venafro, dov’era nato il padre e città dove tuttora vivono propri parenti. Dati tali legami la donna, nonostante il trascorrere del tempo, la lontananza e i nuovi interessi personali e familiari, non ha mai allontanato dai propri affetti e ricordi Venafro e tutto quanto la cittadina molisana continua per lei a rappresentare, in primis il Patrono San Nicandro, figura ancora oggi presente nella vita quotidiana della persona in questione. Dopo il necessario preambolo al fine di spiegare quanto segue, eccoci all’insolita vicenda capitata alla madre di due figlie ed esposta dalla stessa protagonista : “Desidero raccontare una cosa, -attacca la donna- probabilmente una coincidenza, ma a me piace pensare a qualcosa di più … L’altro giorno cercavo una immagine di San Nicandro con l’Inno. Niente da fare! In casa non la trovavo da nessuna parte. Poi, mentre ero in camera, ho sentito un rumore forte in cucina. Era caduto un piatto di quelli solitamente appesi al muro come ornamento e vicino al piatto c’era appunto l’immagine di San Nicandro con l’Inno stampato sul retro ! Dopo poche ore mi è arrivata via web una bellissima stampa di un antico dipinto dei Santi Martiri di Venafro, Nicandro, Marciano e Daria, trasmessami da un parente di Venafro ! Tutte coincidenze ? Sarà, non lo escludo, ma quanto accaduto mi ha fatto tantissimo piacere perché mi ha dato la possibilità di pensare a qualcosa di particolare …”. E voi che avete letto, cosa pensate ? Causalità, coincidenze o “segnali” … ?