Casualità e determinismo, alcune considerazioni generali

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” la Prof.ssa Maria Pia Strocchi, a conclusione delle recenti “lezioni” presentate, condivide con i lettori una serie di interessanti riflessioni

Questi miei articoli, nella loro brevità e quindi non completezza, con le brevi note in essi condensate nel tentativo di usare al minimo le formule matematiche per ovvi scopi divulgativi, cercano tuttavia di mostrare come la scienza, e la fisica in particolare, abbiano avuto un’ enorme importanza nella formazione e nel mutamento del pensiero dell’umanità durante i secoli. Ho quindi cercato di alimentare il desiderio di affrontare alcuni concetti come quello di causalità e di determinismo e di altri importanti aspetti riguardanti la conoscenza del mondo che ci circonda e la possibilità di descrizione degli stessi. Per quanto ci ha occupati fino ad ora, basti pensare alla enorme distanza che separa il pensiero di Newton da quello dei suoi predecessori, in particolare Copernico e Keplero.

Essi non si occupavano di cercare la causa del moto dei pianeti, ma ne descrivevano le orbite con grande precisione. Per essi la causa del moto dei corpi celesti era il perfetto e insindacabile volere divino. La descrizione del moto dei pianeti intorno al Sole avveniva nell’ambito di una fede nel processo di induzione cioè di generalizzazione da pochi risultati relativi ad alcuni corpi celesti. In questo processo d’induzione vediamo un intervento determinante della metafisica.

Newton fece tesoro delle loro descrizioni così eccellenti ed introdusse il concetto di forza quale entità che produceva il moto. E infatti è la forza che imprime un’accelerazione ai corpi e ne determina il movimento o una sua variazione. Sulla scia delle osservazioni di Galileo sul moto di caduta dei gravi e sulla costanza dell’accelerazione di caduta indipendentemente dalla massa dei corpi, Newton fu portato ad equiparare la causa del moto dei corpi celesti a quella di caduta dei corpi terrestri, compiendo così un enorme passo avanti nella spiegazione della Natura e creando il concetto di forza sia dal punto di vista metrico che da quello in certo modo metafisico.

Forse l’episodio leggendario della mela che gli cadde sulla testa mentre sedeva sotto l’albero esprime molto bene la successione delle sue scoperte. L’unificazione del mondo celeste con il mondo terreno dal punto di vista delle cause che producono sia il moto dei pianeti che il moto di caduta di tutti i corpi terrestri è stata forse una delle maggiori intuizioni che si siano avute in fisica negli ultimi quattro secoli. Ma mi accorgo che questo discorso non ha molto senso. Mi rendo conto che fra le scoperte scientifiche è difficile stilare delle graduatorie, anche se dobbiamo verificare che dopo quattro secoli di scoperte siamo forse in grado di valutare l’importanza che ognuna di queste ha avuto nello sviluppo successivo del pensiero dell’umanità.

Nella meccanica newtoniana il tempo ha due direzioni indistinguibili. Il principio di antecedenza quindi non vi viene rispettato; quanto detto a proposito della caduta dei gravi viene esteso tramite le tre leggi del moto di Newton a tutte le altre forze, che impersonificano il concetto di causa del moto.

La bidirezionalità del tempo newtoniano, legata alla sua assolutezza, collide con la nostra idea di un tempo che in realtà sembra avere una sola direzione; noi invecchiamo, gli avvenimenti del passato non si ripresentano mai uguali, il tempo scorre verso il futuro. Anche la storia pare non sia maestra di vita perché la storia non si ripropone mai nella stessa maniera. La meccanica newtoniana è deterministica nel senso che ad una causa corrisponde un solo effetto.

Ma anche il principio di contiguità non viene rispettato dalla meccanica newtoniana. Infatti basti pensare alla gravitazione la cui legge universale ha valore anche a distanza fra i corpi, distanza che viene considerata come percorsa istantaneamente dalla forza. Ma di ciò ho già scritto.

Tutti questi problemi vennero alla luce con lo studio dell’elettromagnetismo.

Nelle leggi di Maxwell è il campo che si propaga, e si propaga con una certa velocità che è quella dell’onda elettromagnetica, cioè quella della luce. Per la sua propagazione fu necessario riesumare “l’etere” che aveva la funzione di sostenere i campi che in esso si propagavano e ciò fino a che esperimenti molto accurati ( Michelson e Morley) ne dimostrarono l’inutile esistenza. A seguito di ciò l’etere fu abbandonato e nella scienza non se ne parlò più. Sopravvisse solo in letteratura dove con aggettivazioni del tipo di “etereo” è giunto fino ai giorni nostri.

Questo discorso sul principio di causalità non è ancora finito e infatti ne ho date solo delle premesse: è solo interrotto.

Dobbiamo infatti ancora parlare di termodinamica e di meccanica quantistica per avere davanti agli occhi il panorama completo delle modifiche concettuali che le varie branche della fisica hanno introdotto in questi quattro secoli di sviluppo della scienza e della cultura in generale. Ed a proposito del superuomo di Laplace, che era in grado di prevedere lo stato futuro di un sistema solo conoscendone in un certo istante le variabili essenziali, possiamo affermare che noi umani normali per individuare lo stato di un sistema composto da una miriade di elementi dobbiamo ricorrere a metodi probabilistici e studiare la statistica al fine di trasformare i numerosissimi dati a noi incogniti riferentesi alle singole particelle in dati sperimentali d’insieme che siano accessibili sperimentalmente dall’esterno, rappresentanti i valori medi delle grandezze cinetiche delle numerosissime particelle microscopiche in moto continuo disordinato. Occorre quindi che vengano formulate delle ipotesi sul comportamento delle singole particelle, che si proceda ad uno studio statistico dei valori medi delle energie cinetiche delle stesse e il collegamento di questi dati con grandezze misurabili dall’esterno. Tutto ciò risulterà applicato nello studio della termodinamica che si occupa appunto di sistemi costituiti da un gran numero di particelle. Il superuomo di Laplace può essere quindi per noi inesistente. Lo sostituiamo con la statistica.

Sono ora giunta all’inizio di quella che si può chiamare “fisica moderna” pur con una premessa su di una parte della fisica, la termodinamica, che tuttavia tanto moderna non è in quanto i primi studi sui fenomeni termici risalgono al XVIII secolo, cioè agli inizi della prima rivoluzione industriale, ma nella quale si iniziano ad affrontare i problemi dal punto di vista della statistica, in realtà teoria moderna della matematica della quale la fisica e la scienza in generale si è appropriata. Dopo Maxwell cioè agli inizi del XX secolo con l’elettromagnetismo sono stati scardinati i concetti di spazio e di tempo che la meccanica newtoniana aveva proposto e che non erano stati prima messi in discussione perché la meccanica newtoniana era considerata giustamente una teoria straordinaria costituita da formulazioni così ben congegnate da suscitare anche oggi in noi un’ammirazione grandissima nei confronti dell’intelligenza dei filosofi e degli scienziati, fra i quali brilla Galileo, che hanno preparato il suo avvento, e verso la coordinazione del pensiero di Newton, di rara coerenza. Insieme a ciò possiamo ammirare la bellezza dell’argomentare di Newton, bellezza che traspare tutte le volte che nell’opera di un uomo si incontra la profondità del pensiero insieme alla sua agilità di argomentazione.

Credo proprio che si possa rispondere affermativamente alla domanda che ci poniamo sull’esistenza di una bellezza nella scienza, in tutte le scienze. Penso alla matematica ad esempio che a chi non la conosce può apparire fredda e troppo distante dal nostro mondo fatto prevalentemente di sensazioni, tale da apparire una conoscenza estranea all’uomo e al suo bisogno di coinvolgimento. E’ invece il contrario. Anche la matematica è un’arte. Vi si incontrano teoremi che in un baleno, con una articolazione veloce del pensiero, riescono a giungere a provare la tesi che ci si prefiggeva di dimostrare. Altri meno belli, che arrivano alla dimostrazione della loro tesi con discorsi lunghi e noiosi. così come nella pittura troviamo quadri bellissimi e quadri, magari dello stesso autore, che non ci dicono niente.

Ma in tutto quanto precede non ho parlato di dove sta, secondo me e spero secondo chi mi legge, la bellezza della scienza. Essa a mio parere non risiede in un risvolto utilitaristico, nel senso di un qualcosa che agisca nella direzione di un miglioramento della tecnica in generale, tuttavia da non rifiutare nel suo complesso, ma consiste nei suoi collegamenti con tutte le branche del sapere. Io credo fermamente che non ci sia argomento del sapere di questa nostra umanità che non meriti un avvicinamento. Ai tempi della esplicitazione da parte di Newton della sua Meccanica sorse il dibattito se il determinismo suscitasse problemi a proposito del libero arbitrio. Ancora oggi si discute sul libero arbitrio, se stringenti deduzioni dalle teorie dell’economia, della psicologia e delle leggi che le regolano, non riduca di fatto la responsabilità dell’uomo nel compiere le sue scelte.

Mi piacerebbe approfondire la questione, ma sfortunatamente non ne ho ormai più il tempo né le competenze necessarie. Sintetizzando, l’addentellato che il nostro cervello crea fra una branca del sapere e tutte le altre è una caratteristica del nostro pensare che continuamente costruisce percorsi intellettuali fra di esse. Spero che i giovani trovino lo stimolo e la voglia di cercare collegamenti fra porzioni del sapere globale tutte interessanti e foriere di grandi soddisfazioni culturali. Non esiste un sapere, esistono molti saperi dei quali almeno uno va conosciuto in modo più approfondito perché possa essere da noi perseguito con l’interesse che merita, perché non può esistere interesse senza conoscenza. Ma non si dovrebbe scartare l’occasione di avvicinarsi anche ad altri saperi per rendere la nostra cultura più completa. Ci possono essere branche del sapere più alla moda di altre, ma ciò mi appare irrilevante. In questo inizio di conoscenza la scuola ha una grande importanza specie se viene coltivata l’interdisciplinarietà.

Il sapere non ha livelli di differente importanza. Il sapere è una sfida continua della nostra intelligenza nei confronti del mondo che ci circonda, una sfida affascinante.

Prof.ssa Maria Pia Strocchi