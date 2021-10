Castrataro trascina la coalizione. Le liste del centrodestra si fermano al 48,9%: tonfo dei populisti e di Michele Iorio

Due dati balzano immediatamente agli occhi: la vittoria personale di Piero Castrataro e la sconfitta dei populisti. Il primo ha portato una ventata di aria fresca, oltre a competenza, professionalità e genuinità. Per i secondi è stato un tracollo. Il grande sconfitto, anche delle elezioni di Isernia, è Matteo Salvini che ha riportato la Lega alle percentuali a cui era abituata: ha racimolato un misero 2,98%. Tonfo anche per il Movimento 5 Stelle che si è fermato al 3,76%. “Risorgono” i moderati con Forza Italia primo partito con quasi il 17%. Sorpresa in positivo della lista Volt 6.58% e di ISernia Migliore (la lista del candidato sindaco), primo partito della colazione con il 12,7%. Prima di analizzare il voto delle liste, facciamo un passo indietro e ripartiamo dai candidati sindaco. Piero Castrataro è andato oltre ogni più rosea previsione chiudendo al 41,6% e pareggiando quasi la partita con Melogli (trainato da ben 7 liste) con cui se la vedrà al ballottaggio. La forchetta tra i due è molto stretta, mentre analisti e commentatori prevedevano sì il ballottaggio, ma con un scarto ben diverso. C’è poi da registrare il tonfo di Cosmo Tedeschi e quindi di Michele Iorio. Un misero 15% che è però servito a raggiungere l’obiettivo prefissato alla vigilia: impedire la vittoria di Melogli, il candidato di Toma. E con lui risultato negativo di Fratelli d’Italia che si ferma all’8,39%. Ora resterà da capire se il centrodestra si ricompatterà al ballottaggio o se proseguirà la lotta fratricida tra Toma e Iorio. Tra due settimane il verdetto con Piero Castrataro che sembra, però, avere decisamente il vento in poppa.

Scongiurato il rischio di anatra zoppa dal momento che le liste di centrodestra si sono fermate al 48,9% e dunque allo spareggio sarà partita aperta. Le liste hanno fatto registrare un + 6% rispetto al candidato, mentre al contrario Castrataro ha fatto +6 rispetto ai partiti che lo sostenevano che si sono fermati al 35%. Dunque c’è stato un 6% ci cittadini che ha votato i partiti di centrodestra ma ha poi scelto il sindaco dell’altro schieramento, utilizzando, legittimamente, lo strumento del voto disgiunto.

Il ballottaggio è in programma il 17 e il 18 di ottobre. La domenica urne aperte dalle 7 alle 23, il lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio. redpol