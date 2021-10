“Una giornata ed una alleanza importantissima”. E’ questo il commento del parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico dopo la vittoria di Piero Castrataro a sindaco di Isernia. “Piero Castrataro rappresenta una svolta importante per la città pentra -ha continuato Federico- e la scelta del M5S di correre insieme al Pd non poteva che essere più giusta per questo territorio”.