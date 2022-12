Conferenza di fine anno del sindaco di Isernia che ha tracciato un bilancio positivo per l’anno che si chiude, ma oltremodo ottimistico per il 2023. L’anno prossimo – ha detto Castrataro – porteremo a termine la questione ancora irrisolta delle strisce blu, faremo nuove assunzioni e daremo il via ai lavori per la nuova piscina comunale (vedi intervista). Insomma per il sindaco di Isernia il futuro per il capoluogo pentro sarà sicuramente meglio del passato.