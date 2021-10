Castrataro conferma: giunta a quattro, ecco i nomi degli assessori

Isernia, Piero Castrataro, alla fine ha trovato la quadra, partirà con una giunta a quattro e, dopo l’elezione del presidente del consiglio, se non ci saranno sorprese, allargherà l’esecutivo con altri cinque ingressi, arrivando a nove. Il parto del nuovo esecutivo è stato oltremodo complicato, ma vediamo le indiscrezioni sugli assessori, i nomi dei due interni dovrebbero essere quelli di Federica Vinci, consigliere comunale di Volt Europa, e Angelo Iannone, eletto con Isernia Futura. La prima si occuperà di bandi e politiche comunitarie, oltre che essere la vicesindaca di Castrataro, il secondo, Iannone, avrà la delega al bilancio. Poi ci sono i due esterni, la prima dovrebbe essere Leda Ruggiero, una docente, che si occuperà di politiche sociali. La curiosità è che la Ruggiero è nipote dell’altro candidato sindaco, Gabriele Melogli, sconfitto al ballottaggio. Il quarto assessore, il secondo esterno, è Luca De Martino, un giovane che si occuperà di cultura ed organizzazione di eventi. Entrambe persone di fiducia di Castrataro. Le ragioni della nascita di una giunta ridotta sono tutte politiche e collegate alla situazione interna del Partito Democratico, dilaniato dalla lotta in corso tra la componente vicina a Facciolla e quella di Fanelli e Veneziale. Non si fidano gli uni degli altri e per questo avrebbero chiesto a Castrataro di non nominare gli assessori, fin quando non verrà eletto il presidente del consiglio, che dovrebbe essere Ovidio Bontempo in quota Fanelli. Ma gli amici di quest’ultimo non si sarebbero fidati e, temendo i franchi tiratori, hanno chiesto e ottenuto da Castrataro che l’allargamento della giunta avvenga dopo l’elezione di Bontempo. Solo a quel punto via libera, per il Pd entreranno D’Achille e Sardelli e per Isernia Futura altri tre assessori. Quindi tutto rinviato al primo consiglio comunale con l’elezione del presidente, vero punto di snodo della nuova legislatura. Chiaramente i malesseri del Pd, a cascata, si riflettono sulla tenuta di una maggioranza che potrebbe essere a rischio proprio per questo. Ultima ma non ultima, la notizia che per ora Melogli non si dimette, ancora non ha deciso e comunicherà quello che vuol fare nel corso della prima seduta dell’assise civica.