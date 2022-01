Castrataro chiederà a Leda Ruggiero di dimettersi dalle cariche di partito

Nelle prossime ore è stato fissato l’incontro tra il sindaco di Isernia e l’assessore esterno Leda Ruggiero. Tema del faccia a faccia, la richiesta che Castrataro farà alla sua collaboratrice in giunta: ovvero l’invito a dimettersi dai quadri dirigenti del partito Azione di Carlo Calenda. Com’è noto, il caso è scoppiato all’indomani della nomina della Ruggiero nel direttivo degli organi regionali del partito dell’eurodeputato romano, da sempre in contrapposizione con i Cinque Stelle.

Un caso che sta mandando in fibrillazione la maggioranza che sostiene Castrataro, già messa duramente alla prova dalla mancata elezione di Sara Ferri in consiglio provinciale. Alla consigliera comunale di Sinistra Italiana è infatti mancato l’appoggio di Isernia Futura e del Pd, che avevano due loro candidati in via Berta, ma Sara Ferri è pur sempre il volto di un partito che ha contribuito alla vittoria di Castrataro. E, ad oggi, non è né assessore, né presidente di commissione, né consigliere provinciale.

Perchè – si chiede – mettere al suo posto in giunta la dirigente di un partito che, alle elezioni comunali, appoggiava Melogli, avversario di Castrataro? Insomma, c’è più di qualcosa che politicamente non torna e gli interrogativi sono rimasti sostanzialmente senza risposta nella riunione di maggioranza convocata in fretta e furia ieri sera tanto che la capogruppo dei Grillini, Elvira Barone, ha abbandonato anzitempo i lavori, dopo uno scambio di opinioni abbastanza animato con il sindaco Castrataro.

La stessa Barone ha anche avvisato i portavoce regionali dei Cinque Stelle e, stando alle indiscrezioni, avrebbe già avuto il loro pieno appoggio. Ragion per cui il caso Ruggiero o si sgonfia, con l’assessore che si dimette dagli incarichi di partito, oppure diventa un’insidiosa trappola per Castrataro, che potrebbe ritrovarsi con i Grillini che escono dalla maggioranza. Intanto, però, c’è da dire che Luigi Valente coordinatore regionale di Azione ha subito fatto sentire il suo pieno appoggio a Leda Ruggiero, parlando di un caso gonfiato ad arte e che non ha niente di politico. Quella di Castrataro, dice Valente, è stata una scelta solo tecnica e non politica, di una persona di valore, come Leda Ruggiero, che ha competenze specifiche nei settori che le sono stati affidati.

E Valente avverte: “Ogni intervento di costrizione politica teso a privare la città di Isernia di un’ottima e appassionata assessora, sarà considerato un atto ostile verso Azione e verso tutti gli isernini”. Infine dai banchi di minoranza Mena Calenda e Linda Dall’Olio, dopo aver stigmatizzato su Fb l’operato di Castrataro, la presentazione di un’interrogazione in cui chiederanno al sindaco i motivi reali che l’hanno portato a scegliere Leda Ruggiero e se è vero che lo abbia fatto anche o solo con lo scopo di dividere la minoranza di Centrodestra.