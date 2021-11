Castelpizzuto tagliato fuori dal mondo, martedì vertice in Prefettura (VIDEO)

Le immagini realizzate dalla Pro Loco di Castelpizzuto sono drammatiche e dimostrano le condizioni in cui si trova un paese del Molise: Castelpizzuto isolato completamente dal resto del mondo. Ieri il caso di una anziana, salvata solo perché gli operatori del 118 di Bojano sono andati a piedi fino a casa sua a prestarle soccorso. Comunque la situazione è intollerabile, i residenti di Castelpizzuto sono cittadini normali, con tutti i loro diritti, come ogni italiano e da mesi sono isolati dal mondo. Qualcuno ne sarà pure responsabile? Intanto, per martedì è stato convocato un tavolo tecnico in prefettura a cui interverrà anche la protezione civile nazionale. Speriamo bene.