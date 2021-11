Castelpizzuto, “La bretella non è una strada, è un by-pass provvisorio per emergenza”

La patata bollente è stata rimbalzata per settimane tra il Comune di Castelpizzuto e la Provincia: chi deve occuparsi della bretella?

Finalmente la questione sembra essersi risolta: la deviazione è aperta e Castelpizzuto esce dall’isolamento.Da un lato la Provincia si è accollata i costi di una strada che non era di sua diretta competenza, essendo la bretella sul territorio comunale, dall’altro il Comune resta titubante sulle responsabilità legate alla percorrenza che -va detto- in alcuni tratti è difficile.

“È una strada provvisoria, che serve a tamponare l’emergenza: non c’erano alternative migliori o peggiori. Questa era l’unica possibilità”, ha ribadito Ricci. Per quanto riguarda il tratto in pendenza, intorno al quale si sono moltiplicate le polemiche, Ricci ha sottolineato che “è un tratto di competenza comunale e, se il Comune lo riterrà opportuno, potrà applicare ulteriori limitazioni“.

Il presidente della provincia ha ricordato anche che il finanziamento di circa 1 milione di euro per i lavori sulla strada provinciale franata è stato chiesto, ma, almeno per il momento e fin quando non arriverà il fondo, non sono prevedibili le tempistiche: “Vorrei anche ricordare che la Provincia ha subito una frana per fatti che non aveva autorizzato“, ha concluso Ricci.