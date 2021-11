Castelpizzuto isolato, la mozione di Aida Romagnuolo passa all’unanimità

Passa all’unanimità, a palazzo D’Aimmo, la mozione della consigliera regionale Aida Romagnuolo in merito all’isolamento di Castelpizzuto a causa della frana che ormai da tempo interessa la provinciale 21 dallo scorso giugno. Piena rassicurazione sul finanziamento per il ripristino dell’arteria vitale per il piccolo centro pentro. Attesa però la progettazione da parte della Provincia di Isernia. “A questo punto – ha commentato la consigliera Aida Romagnuolo – urge l’invio della documentazione da parte dell’Ente guidato dal presidente Ricci. Solo così si potrà procedere celermente ai lavori.

Ogni comunità del nostro Molise merita la massima attenzione, così Castelpizzuto che continua a vivere nella piena emergenza, sia sanitaria che economica. Il Comune, infatti, non è raggiungibile da parte di alcun mezzo. Nè tantomento è stata aperta la bretella alternativa, una realtà senza asfalto e senza protezioni, con pendenze inaudite, pertanto estremamente pericolosa. In ogni caso, oggi, il Consiglio regionale ha mostrato piena sensibilità e ringrazio i colleghi per aver appoggiato le mie richieste urgenti. Spero che presto gli abitanti di Castelpizzuto, che non sono cittadini di serie B, possano rivedere la luce”.