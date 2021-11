Castelpizzuto isolato, Aida Romagnuolo: «Subito l’intervento delle Istituzioni preposte»

«Il Comune di Castelpizzuto – afferma in una nota la consigliera regionale Aida Romagnuolo – è completamente isolato. La strada, all’ingresso del Paese, ha ceduto a causa della frana che insiste in quel punto dallo scorso giugno. Intanto, il centro della provincia di Isernia sta vivendo ore drammatiche, temendo che se qualcuno dovesse sentirsi male qualsiasi soccorso resti precluso. Poi gli innumerevoli disagi. Per spostarsi bisogna arrivare alla frana in auto per muoversi successivamente a piedi e riprendere altri mezzi. Nessuna notizia neanche della bretella realizzata per sopperire alla problematica della provinciale 21. Si stanno calpestando i diritti dei cittadini di Castelpizzuto – continua la Romagnuolo – Si intervenga immediatamente per garantire la percorribilità della strada. Mi interesserò personalmente della vicenda presso le Istituzioni competenti, sollecitando un immediato intervento. Non si può lasciare un paese isolato. Non si possono non garantire i servizi alla popolazione. Non si possono ignorare le esigenze dei cittadini».