Castelpizzuto, isolamento finito. La bretella riapre a senso alternato

Bretella per Castelpizzuto aperta e percorribile, ma solo per le auto. Pedoni e mezzi di soccorso transiteranno invece per la strada provinciale, aggiustata alla meglio dai tecnici della Provincia.

La decisione, anzi le due decisioni, sono del presidente di via Berta, Alfredo Ricci, e della sindaca di Castelpizzuto, Carla Caranci. Ma andiamo con ordine, cominciando da Alfredo Ricci che, tagliando la testa al toro, ha messo fine a settimane di indecisione.

«Non siamo disposti a la­sciarla chiusa – ha detto Ricci­ – è pronta da tempo e non ci sono ulteriori verifiche da ef­fettuare».

E da oggi la bretella è percorribile. «A decorrere da oggi – afferma l’ordinanza della Provincia – il traffico sarà de­viato attraverso un’area di proprietà privata della Santa Croce, su aree di proprietà del Comune di Castelpizzuto, costituite da un parco pubbli­co e da una strada comunale. Il transito veicolare su tale by­ pass, ovvero fino all’interse­zione con la strada comunale, potrà avvenire con l’istituzione di un senso unico al­ternato, regolato da un semaforo, con divieto di transito a motocicli, biciclette e pedoni.

La Provincia provvederà a cu­rare la manutenzione del by­ pass provvisorio». Nella stessa giornata, il Comune di Castelpizzuto ha pubblicato l’ordinanza numero 9: con ta­ le atto amministrativo, la sindaca Caranci chiude ai pedo­ni e ai mezzi di soccorso la bretella.

Cittadini e ambulan­ze potranno passare sull’arteria franata. Nell’ordinanza in­fatti, si legge che «constatato che la Provincia ha provveduto ad effettuare gli interventi richie­sti sul tratto di strada franato, il transito pedonale e dei mezzi di soccorso da e per Castel­pizzuto può avvenire attraver­so la Strada Provinciale 21.

Una soluzione temporanea e con evidenti li­mitazioni quella del bypass, ma l’unica possibile, un percorso diverso non esiste e non potrà non essere che questo, fino a quando non sa­rà ripristinata la Provinciale 21, questione che ora è in mano alla Regione, che ha ri­cevuto il progetto redatto dal­la struttura di via Berta e an­che lo studio di fattibilità eco­nomica. Un milione di euro per rimettere in sicurezza la strada provincia­le, questa la spesa prevista.