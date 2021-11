Castelpizzuto, finisce l’isolamento: da sabato bretella percorribile

Fumata bianca al tavolo tecnico, in prefettura, per la frana di Castelpizzuto. Infatti, grazie ad uno stanziamento straordinario della Regione, la Provincia di Isernia potrà mettere in sicurezza un by-pass a valle dello stabilimento della Castellina. La bretella (nella foto) è già asfaltata, ma bisogna predisporre dei guard rail a valle e un sistema semaforico, perché il by-pass è largo circa tre metri e permette il passaggio di un’auto per volta. È questo il risultato della riunione organizzata dalla prefetta Gabriella Faramondi che spiega così (video) l’intervento che sarà realizzato. Alla riunione hanno partecipato la sindaca di Castelpizzuto, i rappresentanti della Protezione Civile, della Regione e della Provincia. Sabato dovrebbe quindi finalmente finire l’incubo di essere tagliati fuori dal mondo per le famiglie di Castelpizzuto. Un caso che tra ieri e oggi ha monopolizzato l’attenzione anche dei Media nazionali.

La bretella vista dal drone