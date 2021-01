Castelpetroso, vaccinati ospiti ed operatori sanitari di Villa Vittoria

Oggi (giovedì 14 gennaio) tutti gli Ospiti e tutti gli Operatori della Residenza per anziani Villa Vittoria di Castelpetroso hanno ricevuto la loro prima dose del vaccino anti Covid-19 della Pfizer BioNTech.

“È sicuramente un segnale importante – dice con soddisfazione la responsabile – che ci permette di sperare in un lento e graduale ritorno alla normalità. Il rispetto per il nostro lavoro e per i nostri Ospiti, ci impone la salvaguardia delle

persone a noi affidateci. Continueremo a rispettare tutte le norme Ministeriali emanate dal Governo, per permettere a tutti i familiari di riabbracciare al più presto tutti i loro cari da noi ospitati”. Da sottolineare che Villa Vittoria non hai mai fatto registrare casi di contagio da Covid, né per i ricoverati, né per gli operatori.