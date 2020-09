Castelpetroso, sabato 26 settembre l’accensione dell’illuminazione artistica della Basilica

Domenica 27 settembre 2020 ricorre il 130esimo l’Anniversario della fondazione della Basilica Minore dell’Addolorata. Nell’ambito dei festeggiamenti, sabato 26 settembre 2020 alle ore 20.00, si terrà la cerimonia di accensione dell’illuminazione artistica, alla presenza di fedeli e autorità civili, militari e religiose. La realizzazione dell’illuminazione artistica e sostenibile è stata resa possibile grazie al finanziamento ottenuto dal comune di Castelpetroso nell’ambito del progetto “Giubileo della Luce”, ideato dal Ministero dell’Ambiente e da ANCI al fine di coniugare la sostenibilità e l’efficienza energetica con la valorizzazione del patrimonio religioso, culturale e ambientale dei comuni italiani. Il progetto illuminotecnico si inserisce e completa l’attuale impianto esistente che interessa la sola facciata della Basilica prevedendo il posizionamento di corpi illuminanti orientabili in grado di far risaltare le particolari geometria della cupola e del timpano sottostante. A completamento dell’idea progettuale è stata prevista la retroilluminazione delle vaste superfici vetrate che impreziosiscono la Basilica, in modo da creare effetti di chiaroscuro particolarmente suggestivi nel contesto architettonico e naturalistico circostante. Il programma, sobrio ma di sicuro impatto, sarà realizzato nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà il suo culmine alle ore 20,00 con l’accensione dell’illuminazione artistica.