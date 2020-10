Castelpetroso “invaso” dal Covid, ma alla casa di riposo tutti negativi

È Castelpetroso il centro molisano con la maggiore percentuale di casi positivi al Covid, ma, nonostante tutto la locale casa di riposo è rimasta praticamente immune: tutti negativi sia gli ospiti che il personale. Questa la dichiarazione della responsabile della struttura: “Con immenso piacere vi comunichiamo che nonostante il massiccio incremento di casi di positività al virus covid-19 all’interno del nostro comune, tutti i tamponi eseguiti agli ospiti e agli operatori della Residenza per Anziani Villa Vittoria di Castelpetroso hanno dato esito NEGATIVO. La notizia ci rincuora e ci fa tirare un sospiro di sollievo in questo momento cosi delicato per la nostra comunità. Il rispetto ferreo delle regole imposteci dagli organi competenti sta dando così i suoi frutti”.