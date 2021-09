Castelpetroso come Gran Burrone, Il Signore degli Anelli rivive in Molise con “My Hobbit Life”

Nove ragazzi con la passione per “Il Signore degli Anelli” e un viaggio nella Terra di Mezzo fino a Mordor che ha toccato anche la zona di Castelpetroso e del lago di Castel San Vincenzo quasi al confine tra il Molise e la Campania “che assomiglia tanto a Gran Burrone, il regno incantato degli Elfi”. Chi è appassionato della famosa trilogia di Tolkien non potrà non appassionarsi al viaggio dei componenti italiani della Compagnia dell’Anello fino alla Mordor italiana (sul Vesuvio) per gettare all’interno del vulcano l’anello del male che Frodo Beggins è destinato a distruggere alla fine della trilogia. Una delle saghe più redditizie della storia del cinema, con quasi 900 milioni di dollari di incasso, ha portato un gruppo di amici appassionati di Frodo e compagni ad immaginare che la Terra di Mezzo narrata nei libri di Tolkien e nei famosi film con protagonista (tra gli altri) Orlando Bloom, si trovi sospesa tra l’Abruzzo, il Molise e la Campania. Ed è proprio da questa idea fantasiosa che è nato il viaggio della “nostrana” Compagnia dell’Anello che ha percorso i luoghi ricreando anche delle scene del film e che ha toccato, appunto, anche il Molise. “Sembra davvero di trovarsi non lontano da Mordor – raccontano durante la diretta Instagram effettuata proprio dai territori del Molise – se da una parte c’è l’emozione per la meta che si sta avvicinando, dall’altra c’è la malinconia perché il viaggio sta finendo. Ne abbiamo passate di cotte e di crude, molte esperienze abbiamo voluto tenerle per noi, come i rapporti umani e di amicizia che si sono creati in questo viaggio”. E così il Molise è diventato la location di eccezione per la scena “di Sam che si getta nel fiume per rincorrere Frodo”, una delle scene più belle che chiudono il secondo film della saga.

IL PROGETTO

E così il viaggio che ha condotto la Compagnia dell’Anello in Molise è partito da Bucchianico, in provincia di Chieti e si concluderà sulle pendici del Vesuvio per una compagnia che è capitanata da Sam – alias Nicolas Gentile che, assieme ai suoi compagni, racconta sul profilo Instagram My Hobbit Life (che attualmente conta più di 44mila follower) il suo viaggio. Il loro progetto è approdato anche su Skytg24 dove si può leggere tutta la storia.

“Pasticcere, con una seconda anima da organizzatore di eventi, Nicolas prima lascia il paesino di Bucchianico dove è nato per la grande città, poi si rende conto che ci può trovare quello che ha amato dei libri di Tolkien: la vita rurale, la comunità, i paesaggi bucolici. “Ho capito che avevo lasciato dietro di me un tesoro e ho visto la mia vita in un altro modo. Io che ho sempre amato il fantasy ho compreso di avere sempre vissuto in una contea degli Hobbit. Persino i vestiti delle rievocazioni storiche del mio paese ricordano i costumi del Signore degli Anelli”. Ci ritorna e vi costruisce una casa Hobbit ma l’idea è di farne una contea: “Il progetto è realizzare una grande casa Hobbit di circa 400 metri quadrati con gli interni simili a quelli del film: corridoi tubolari con stanzette e caminetti e altre quattro case più piccole completamente interrate come le vere case Hobbit. Ma non per farne un parco divertimenti, come quello in Nuova Zelanda, dove non è possibile risiedere, ma con l’obbiettivo di offrire a tutti un’esperienza di un’alternativa di vita. Certo sarà un agriturismo, perché deve avere una definizione burocratica, ma io lo vedo come un rifugio per viandanti che prima di tutto vengono a trovare me e la mia famiglia.”

Per poterlo realizzare occorrono fondi e interesse, quindi si mette in cammino, figurativamente e concretamente parlando. Decide di attrarre l’attenzione sul suo progetto rivivendo il viaggio della Compagnia dell’Anello, partendo a fine agosto con altri 8 compagni di strada. Ognuno selezionato tra amici o sorteggiato trai più dei 300 che hanno aderito alla selezione, incarna uno dei protagonisti di Tolkien. “Avevamo pochi posti a disposizione e abbiamo letteralmente estratto a sorte i candidati ed ognuno di loro ha incredibilmente le caratteristiche perfette del personaggio che interpreta sia come carattere ed indole ma anche come aspetto fisico!”



La compagnia dell’anello italiana capitanata come abbiamo detto da Nicolas\Sam vede Davide il migliore amico di Nicolas anche nella vita interpretare Frodo. Davide ha una ditta di metalmeccanica ma si occupa anche di cavalli, che chiama ovviamente, destrieri. Il terzo Hobbit della Compagnia, Merry, è Giovanni di Lucca, che nella vita fa il bancario. Il quarto, Pipino, è Stefano che fa l’illustratore a Benedetto del Tronto ma si diletta anche come musicista: “sono il bardo del gruppo”. Francesco è un fotografo naturalista nel Parco Nazionale d’Abruzzo e non poteva che essere l’elfo Legolas. Riccardo di Vicenza studia fisioterapia ma nella compagnia è uno dei due uomini: Boromir, l’altro è Cristian\ Arangor. Dice di essere un ramingo anche nella vita reale perché ama moltissimo il trekking, anche se si occupa di digital marketing. Infine il nano è Leonardo e Simone, che ha studiato archeologia e teologia ed è master di giochi di ruolo, è lo stregone Gandalf.



Quando li intercetto, via Instagram, nonostante il sincretismo culturale i mezzi di comunicazione sono bene accetti, si sono fermati a CastelPetroso nelle montagne in provincia di Isernia. Hanno fatto gran parte del viaggio a piedi, dai venticinque ai trenta chilometri al giorno. Pioggia e intemperie comprese, soggiornando tra i castelli di Roccascalegna e Palena, o accampandosi nel bosco di Sant’Antonio a Pescocostanzo, una delle faggete più antiche d’Europa. “Lì siamo morti dal freddo – racconta Gentile – ed il giorno dopo invece ci siamo persi tra i monti del Molise, ma Legolas l’elfo ci ha fatto ritrovare il sentiero”.



Sullo sfondo del nostro incontro virtuale l’abbazia; “Questa- mi assicura Nicolas- è una basilica ottocentesca ma assomiglia moltissimo a Gran Burrone, Rivendell, il regno nascosto degli elfi. Li abbiamo in Italia i paesaggi incantati della terra di mezzo!”. In effetti, a giudicare dalle testimonianze sui loro social il percorso che stanno percorrendo è suggestivo: ricco di vallate verdi, paesaggi incontaminati, radure dove pascolano placidi i cavalli. E’ mezzogiorno e le campane della Chiesta non smettono di suonare. “Scappate! – commentato i followers che seguono la diretta Instagram- suonano perché arrivano gli orchi!”. Chi vuole seguire il progetto trova tutte le informazioni sul sito laconteagentile.it. (foto in alto e in home page da Instagram www.instagram.com/myhobbitlife/)