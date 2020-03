Castelpetroso, basilica dell’Addolorata: segui le celebrazioni in diretta

Il vescovo Bregantini non presiederà la Santa Messa e scrive ai fedeli «con il cuore spezzato»

CASTELPETROSO. Il vescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini, ha inviato un messaggio ai fedeli «con il cuore spezzato» per non poter presiedere la celebrazione della Santa Messa di oggi, domenica 22 marzo, alla Basilica Minore di Castelpetroso. «Carissimi fratelli e sorelle – scrive il presule – pur con il cuore spezzato, vista la gravità della situazione riguardante il diffondersi implacabile del Corona virus anche nella nostra Regione, sento il dovere di adeguarmi ed obbedire alle prescrizioni, che nella notte ha dato il nostro Presidente del Consiglio, con il divieto assoluto di ogni attività. Per questo motivo, non sarà il vescovo a presiedere la messa delle 11.30, come preventivato in un momento ben diverso. Sento però che il non poter celebrare oggi al Santuario mi costa tantissimo. E costerà anche a voi.

Ma sento che questa mia umile obbedienza è oggi la vera omelia che posso fare a voi, non dall’altare del santuario, ma dalla mia piccola cappellina, in episcopio a Campobasso, dove vi è un bellissimo quadro della Madonna Addolorata di Castelpetroso. Ai piedi di questa immagine vi ricorderò tutti e pregherò per tutti. Oggi, carissimi, siete voi stessi il santuario della Madonna. Voi siete il segno di un popolo che, obbedendo, ama Maria.

Questo ci è chiesto, con nobile grandezza! Non mi sentirò sopra di voi, ma tra di voi, accanto a chi non può nemmeno salutare i propri cari, nei momenti più sofferti. Maria Addolorata questo lo comprende. E perciò, ci è vicina, ci sta accanto, asciuga le nostre lacrime e ci benedice.

State tutti uniti nella preghiera, ciascuno nelle proprie case. Tutti con il rosario in mano,leggendo insieme il Vangelo di oggi, come ci ha invitato a fare lo stesso papa Francesco. Chiediamo insieme la fine di questo flagello, come si è sempre fatto nei momenti difficili della storia.

Grazie della vostra solidale attenzione, con il mio saluto riconoscente alle autorità tutte per la loro dedizione. Prego per tutti i medici ed operatori sanitari, ai letti degli ammalati. Come pure la mia preghiera per i fratelli ristretti in carcere, che soffrono ancor di più, in questi giorni.

Con la mia benedizione sui nostri sacerdoti che vi sono così vicini, sul Santuario e su tutti voi, aspettando con fiducia di poter tornare a Castelpetroso al più presto, per un prossimo gioioso momento di ringraziamento e di benedizione, tutti insieme».