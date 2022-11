Castello Monforte, le cisterne sotterranee diventeranno un museo

Si è tenuto oggi il Consiglio comunale monotematico a Campobasso sul progetto di restauro e riqualificazione del monumento con i tecnici degli Ordini professionali, la Soprintendente regionale alle Belle Arti, Dora Catalano, e la partecipazione dei ragazzi della IV C del liceo Scientifico Romita

Il dibattito sul progetto di restauro e sulla riqualificazione del castello Monforte attraverso il recupero dell’originaria conformazione tipologica del maniero, finanziati con circa un milione di euro all’interno del Por Fesr Fse Molise 2014-2020, è approdato in Consiglio comunale a Campobasso riuntosi questa mattina, lunedì 28 novembre, in seduta monotematica. Hanno accolto l’invito, inoltrato loro dal presidente dell’Assise, Antonio Guglielmi, a partecipare al dibattito in aula con un proprio intervento sul tema, il presidente dell’Ordine degli Architetti, l’architetto Alessandro Izzi, per l’Ordine dei Geologi, il presidente, professor Domenico Di Lisa, e per l’Associazione Italia Nostra, l’architetto Vignone. A tracciare invece il quadro degli elementi caratterizzanti del progetto, con le ipotesi valutate e le scelte operative compiute da parte della Soprintendenza, hanno provveduto la dottoressa Dora Catalano, Soprintendente Archeologia Belle arti e paesaggio del Molise, Tiziana Mignogna, funzionario architetto Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise e Maria Chiara Santone, funzionario archeologo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio del Molise. Presenti anche i ragazzi della classe quarta C del Liceo Scientifico Romita.

L’intervento, suddiviso in tre lotti (il primo dovrà concludersi entro il 2023, ndr), prevede la ricostruzione del ponte levatoio, del torrino e delle due cisterne sotterranee, oltre alla realizzazione di una passerella e di un ascensore per rendere la struttura più accessibile. La soprintendente Catalano ha spiegato all’Aula che “se da una parte si deve tutelare, conservare e restaurare il monumento, dall’altra bisogna conferirgli ulteriori funzioni – sulla base di un lavoro d’indagine e di studio molto accurato – sfruttando nuovi spazi come gli ambienti sotterranei, le cosiddette cisterne, come luoghi d’incontro a fini museali affinché il castello abbia degli spazi per raccontare la sua storia, le sue trasformazioni e il suo divenire. Ci siamo poi mossi sull’obiettivo, anche per i soggetti più svantaggiati, di accedere alla terrazza per ammirare il panorama a 360 gradi creando – ha concluso la soprintendente – una sorta di camminamento lungo i lati del castello per rievocare il camino di ronda”.

Per il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, si è trattato di “una discussione importantissima-afferma Alberto Tramontano – che ha consentito al Consiglio comunale di avere contezza sugli interventi previsti. Vi sono dubbi su alcune scelte, legate alla reversibilità di interventi che richiedono ponderazione e riflessione, in particolare sull’installazione di un ascensore che condurrebbe all’interno delle cisterne (tagliando una volta a botte) e sull’allestimento di una gradinata fissa all’interno della corte del castello Monforte, che ne occuperà una parte considerevole”.

Dunque, per l’esponente del Carroccio, “è stato un confronto costruttivo, di un dibattito culturale ‘alto’, di uno scambio necessario perché la politica cittadina si riappropri del proprio ruolo di programmazione, indirizzo, verifica e controllo. Il castello Monforte è dei cittadini campobassani e merita interventi che ne restituiscano la storia, la bellezza e le caratteristiche originarie”. Alla fine della seduta, il consigliere Tramontano ha presentato una mozione condivisa e sottoscritta da tutte le forze di opposizione e votata all’unanimità in cui si chiede, tra le altre cose, a sindaco e giunta di informare il Consiglio comunale sui lavori che continueranno a essere realizzati al castello Monforte, anche alla luce di quanto detto ed illustrato nel corso dell’odierna seduta del Consiglio.