Castellino, il sindaco che stampa Ducati finisce sulla tv araba (IL VIDEO)

A Castellino del Biferno il sindaco Fratangelo ha deciso di stampare moneta per la distribuzione dei buoni pasto alla cittadinanza relativi all’emergenza Covid. Il primo cittadino, negli ultimi giorni ha distribuito nella piccola comunità molisana, composta da poco più di 500 abitanti, le banconote plastificate: da 20 e 50 ducati, con numeri progressivi raffiguranti immagini religiose con lo stemma del paese. La moneta è stata adottata con decreto sindacale 8, pubblicato lo scorso 17 aprile. Il valore del ducato è uguale all’euro ed è consegnato alle famiglie meno abbienti. L’iniziativa ha stimolato la curiosità di diversi network nazionali e internazionali. L’ultima, in ordine di tempo, ad occuparsi della vicenda, è stata una televisione della penisola araba (QUI il link) che ha illustrato l’iniziativa messa in atto nel piccolo centro in provincia di Campobasso.