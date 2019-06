Castellino del Biferno, riproposto il rito de “U’ Pizzicantò” (FOTO E VIDEO)

Il meraviglioso scenario del borgo di Castellino del Biferno ha accolto ancora una volta migliaia di spettatori che, ieri sera, hanno appassionatamente assistito alla tradizionale sfilata de U’ Pizzicantò, evento che ogni anno richiama la curiosità di turisti provenienti anche da fuori regione. A dare maggior risalto alla manifestazione molisana, lo scorso anno, anche un’accattivante presentazione della nota trasmissione televisiva la “Vita in diretta”, che ha illustrato nei dettagli anche l’antica ricetta delle sagnitelle con il sugo bugiardo che costituisce il piatto tipico del posto, preparato dalle massaie per la sagra locale.

A fare da cornice all’appuntamento che rende famoso il Comune, nel cuore del Molise, da anni l’allegria della musica, il calore dei residenti, l’originalità della tradizione, e l’ottima gastronomia. Gli ospiti hanno affollato i vari punti di distribuzione delle sagnitelle, allestiti lungo le strade del paese, disposti anche a lunghe file di attesa per gustare la prelibata pasta fatta in casa, condita con il sugo bugiardo, i cui ingredienti sono a base di formaggio e uova, utilizzati per le polpettine, oltre che di pomodoro fresco. Una pietanza dal sapore e dal profumo eccellente che attira i più esperti buongustai!!! La manifestazione, riproposta come consuetudine in occasione della santa ricorrenza di Sant’Antonio di Padova, ha visto il coinvolgimento dell’intera popolazione, che esterna in questa circostanza un profondo sentimento devozionale verso la figura del Santo dei Miracoli.

Al calar della sera i caratteristici spulehe (altarini) e i suggestivi fuochi accesi in ogni angolo del paese, hanno esaltato la particolarità e la bellezza di questo evento.

Ciò che rende straordinaria questa festa popolare di Castellino del Biferno è senza dubbio il rito ludico del Pizzicantò, che sembra trarre origine da un’usanza della Catalogna, esportata durante la dominazione spagnola in alcune località del meridione, tra cui Melfi, Apricena, e proprio Castellino del Biferno. In Spagna appunto erano noti i gruppi di castellers, che formavano piramidi altissime. O forse retaggio culturale di un antico esodo bulgaro che potrebbe aver interessato questo lembo di terra.

Come in Catalogna, anche a Castellino si crea una base di persone stabile su cui poggiano altri uomini. Sono tredici, per richiamare la devozione del Santo, i cosiddetti pizzicantari che, dopo essersi disposti in ordine piramidale, percorrono 200 metri, muovendosi con molta attenzione, al ritmo di musiche e filastrocche dialettali, con molta attenzione per evitare che le torri umane crollino. I pizzicantari, accompagnati dalle note di un organetto o della fisarmonica, incitano con canti chi sta al piano inferiore o superiore affinchè non facciano crollare la torre, facendo così la “botta”. Immagini simboliche che rappresentano la sfida alla precarietà umana, la ricerca di un equilibrio tra portatori e trasportati.

Scene che descrivono la genuinità e la semplicità del Molise.

