Castellino del Biferno, il sì di Fabio e Mairelys accoglie il battesimo della piccola Isabel

Una giornata speciale per affidare con amore una famiglia al Signore Gesù Cristo nella gioia della vita. Domenica 24 ottobre 2021, nella chiesa di Castellino del Biferno, Fabio Milucci e Mairelys Gutierrez Fernandez si sono uniti in matrimonio. Nel corso della celebrazione eucaristica la piccola Isabel Milucci ha ricevuto il sacramento del Battesimo. Un’emozione immensa da custodire sempre nel cuore. Auguri da tutti i familiari e dagli amici per una felice vita insieme.