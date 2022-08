Castellara è neroverde, successo per la manifestazione firmata “Real Guglionesi”

Una due giorni ricca di appuntamenti a Guglionesi con i ragazzi del settore Giovanile ed i calciatori della squadra che milita in Eccellenza. Non solo sport, ma anche gastronomia e buona musica

Successo di pubblico e presenze per la “Festa Neroverde”, nel doppio appuntamento del 17 e 18 agosto. Location d’eccezione la piazza centrale di Guglionesi, Castellara, che ha ospitato la seconda edizione della manifestazione – organizzata dalla Asd “Real Guglionesi” guidata dal presidente Enzo Basler – tornata in grande stile quest’anno dopo lo stop forzato causa pandemia.

Una due giorni ricca di appuntamenti, a partire dal pomeriggio del 17 con i talenti del settore Giovanile che si sono sfidati in un 3 contro 3 e nell’affascinante calcio-tennis. In serata, poi, i ragazzi sono stati presentati al pubblico dal responsabile tecnico Ottavio Di Marco e dagli allenatori. Stracolma la piazza, non solo le famiglie dei ragazzi ma anche tanti guglionesani hanno risposto presente all’invito della società sportiva, per un momento che ha unito sport e socializzazione. A scaldare i cuori ci hanno pensato poi i brani di Vasco Rossi portati sul palco dalla cover band ‘Vaskomania’.

Copione simile per la giornata del 18, dedicata alla presentazione della prima squadra che milita in Eccellenza. Anche giovedì sera è stata organizzata la cena neroverde, a seguire lo spettacolo dei Bufù.

Nel corso della ‘due giorni’ è stata ricordata la figura di Nicolino Cianci, ex presidente del Real Guglionesi, venuto a mancare alcuni anni fa.