Castelbottaccio, finisce in parità 93 a 93 tra Marrone e Disertore: si torna alle urne

Esito clamoroso dello scrutinio nel piccolo centro in provincia di Campobasso: in caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano

Finisce in parità a Castelbottaccio, con 93 voti a 93, la sfida tra il sindaco uscente, Nicola Marrone, e Mario Disertore. Nel conteggio ci sono anche 3 schede nulle e due bianche. Un caso più unico che raro, ma non certo il primo in assoluto in Molise considerando il precedente di San Giovanni in Galdo qualche tornata fa.

Dunque, per scegliere il nuovo sindaco, i cittadini del centro in provincia di Campobasso dovranno tornare di nuovo alle urne tra due settimane. In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano di età così come disposto dal Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, ovvero il Decreto Legislativo n. 267 del 2000.