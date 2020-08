Castel San Vincenzo, presenze record nella settimana di Ferragosto

Oltre 15 mila presenze tra il 15 e 16 agosto. La sindaca Margiotta: “Grandissimo risultato. Iniziamo già a pensare all’Estate 2021”

Una settimana all’insegna del tutto esaurito quella che è appena trascorsa a Castel San Vincenzo, dove si sono registrate presenze da record, che hanno visto il picco nel week-end di Ferragosto quando le aree intorno al lago, ma anche il centro abitato sono state prese letteralmente d’assalto dai turisti. “A mia memoria – commenta la sindaca Marisa Margiotta – non ricordo una presenza così massiccia di turisti nel nostro territorio. Sia quelli giornalieri, che sono arrivati a migliaia ad affollare ogni metro quadrato di terra intorno al nostro lago che quest’anno ha giocato un ruolo fondamentale nella nostra offerta turistica, ma anche le centinaia di persone che hanno deciso di trascorrere alcuni giorni delle proprie vacanze nel nostro centro abitato. Inizialmente siamo rimasti un po’ frastornati da questo grande afflusso di persone, ma con il trascorrere dei giorni abbiamo acquisito la consapevolezza che stavamo giocando una partita fondamentale per il futuro di quest’area. Tutto, comunque, è filato liscio – prosegue Margiotta – e non possiamo essere che soddisfatti di questo grandissimo risultato”. Ed i numeri, quelli a cui faceva riferimento la sindaca, sono effettivamente ragguardevoli: oltre 15 mila le presenze turistiche solo tra il 15 ed il 16 agosto, a testimonianza del grande interesse che si è generato attorno a Castel San Vincenzo. “Siamo onorati di aver avuto tantissima gente qui da noi, e tanti ancora stanno godendo della bellezza nei nostri luoghi. Questo, naturalmente, ci spinge a migliorare l’offerta turistica, pensando già all’Estate 2021 quando ci auguriamo che il problema Covid-19 possa essere solo un bruttissimo ricordo e le persone possano tornare a vivere normalmente, senza limitazioni e ristrettezze dovute alla pandemia. Intanto – dice ancora Margiotta – siamo già proiettati al prossimo anno, nella speranza che le istituzioni superiori, Regione in primis, ci aiutino a concretizzare quei progetti sui quali abbiamo puntato buona parte del nostro futuro. Confidiamo nel loro sostegno e ci auguriamo che il prossimo anno si possa proporre un pacchetto turistico accattivante, in grado di catturare un numero sempre maggiore di turisti”.