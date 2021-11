Castel San Vincenzo, la minoranza: “Il Consiglio comunale è illegittimo”

Le parole del consigliere Iannotta: “Il Consiglio operante è monco ed esercita la sua funzione in maniera illegittima”

Si è rinnovato il 4 ottobre scorso ionsiglio comunale di Castel San Vincenzo, in occasione della scorsa tornata elettorale. “Questo Consiglio comunale esercita la sua funzione in modo inconsueto e illegittimo”, ha dichiarato il consigliere Giuseppe Iannotta. “Il sindaco eletto ha convocato il Consiglio il giorno 14 ottobre scorso e il primo punto all’ordine del giorno era la convalida degli eletti, norma che rende li operanti a tutti gli effetti. Tuttavia, il primo cittadino, quando i consiglieri di minoranza hanno fatto notare che non c’era il rispetto della distanza prevista dalle norme anticovid, riconoscendo il problema, ha espulso il pubblico in sala, senza comunque risolvere il problema – ha continuato Iannotta -. A quel punto, per non essere complici delle violazioni delle norme, i consiglieri di minoranza hanno chiesto il rinvio della seduta ma il sindaco ha ostinatamente continuato, convalidando arbitrariamente solo i consiglieri presenti (i 7 di maggioranza) e sono stati trattati gli altri argomenti da un Consiglio “monco”, che è ancora operante dopo oltre 20 giorni”, ha concluso il consigliere. Da qui l’appello alle autorità competenti: ” Chi è tenuto a vigilare su questi abusi? È normale che Castel San Vincenzo sia l’unico Comune d’Italia a non avere il Consiglio comunale legittimo e legittimato nella sua interezza?”