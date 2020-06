Castel San Vincenzo in cima alle mete più visitate subito dopo il lockdown

«C’è tanta voglia di normalità, naturalmente nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, tuttora vigenti e che bisogna assolutamente continuare a rispettare. Ne è la riprova la corposa presenza di turisti registrata sia in paese, sia nelle aree prospicienti il lago, immediatamente dopo il via libera alla cosiddetta Fase 2. Dal canto nostro, siamo felici che la località stia attirando tanto interesse e ci auguriamo che il periodo estivo possa restituire un po’ di serenità a tutti, magari trascorrendo qualche ora, o meglio ancora qualche giorno qui da noi». È il commento della sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, che sottolinea positivamente il gran numero di presenze registrate nella località ai piedi delle Mainarde negli ultimi due fine settimana. «Già immediatamente dopo il via libera agli spostamenti nella stessa regione – dice Margiotta – Castel San Vincenzo ed il suo lago sono stati meta per tantissimi corregionali, che hanno preso d’assolato le rive del bacino artificiale e le attività a sfondo turistico-ricreativo presenti sia su di esso che in paese. Ma l’apertura agli spostamenti tra diverse regioni – prosegue la sindaca –ha fatto schizzare in alto il numero degli arrivi, già in questo primo scorcio pre-estivo, dimostrando che la nostra località si sta posizionando ai vertici di quelle mete turistiche il cui punto forte è l’ambiente di particolare bellezza. Siamo consci che tanto interesse ci impone la realizzazione di opere al servizio delle persone che sempre più numerose scelgono Castel San Vincenzo quale meta dei propri momenti di svago – conclude Margiotta – ma questo ci sprona a proseguire sulla strada intrapresa, consapevoli che gli sforzi che faremo potranno avere un importante ritorno sociale ed economico per i nostri concittadini».