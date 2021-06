Castel San Vincenzo, il Comune attiva Il Centro Servizi per il cittadino

Da oggi Castel San Vincenzo si arricchisce di un nuovo spazio servizi destinato alla cittadinanza, che potrà così richiedere, in maniera totalmente gratuita, copie di documenti, stampare file a colori ed in bianco e nero, avere un accesso ad internet mediante linea wi-fi dedicata e tanto altro ancora. È stato infatti inaugurato il Centro Servizi per il cittadino. La sede, a pochi metri dalla casa comunale, è quella dell’InfoPoint turistico dove, grazie a volontari e collaboratori del Comune, i cittadini potranno avere accesso ad una serie di servizi. L’amministrazione comunale ha deciso di potenziare le attrezzature informatiche dell’InfoPoit turistico, dotandolo di tutto ciò che può consentirgli di fare l’ulteriore salto di qualità in termini di offerta dei servizi, il tutto senza alcun costo per l’utenza. “Un modo per continuare ad essere vicini ai nostri concittadini – è il commento della sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta – dando loro ulteriori servizi, nel rispetto delle regole anti Covid 19 e nella massima sicurezza. Siamo sicuri che il Centro Servizi risponderà al meglio alle necessità ed ai bisogni della cittadinanza, potendosi – conclude – come interfaccia operativa tra gli uffici comunali ed i fruitori di tali servizi”.