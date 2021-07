Castel San Vincenzo, bel riconoscimento nell’ambito del premio “Piccolo Comune Amico”

Un ulteriore riconoscimento per l’impegno profuso nella valorizzazione del proprio territorio. È la giusta sintesi per descrivere il nuovo risultato positivo riportato dall’amministrazione comunale di Castel San Vincenzo che si è vista attribuire uno dei premi, sotto forma di campagna promozionale, messi in palio dal Codacons e conferito a 25 piccoli comuni italiani, con meno di 5mila abitanti, che hanno partecipato al concorso “Piccolo Comune Amico”. Una grande manifestazione alla cui realizzazione hanno collaborato anche la Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, con il patrocinio di Anci e Uncem. Nato per favorire la valorizzazione dei piccoli Comuni e per diffonderne la cultura, le attività e le produzioni tipiche, il premio ha come particolare obiettivo il voler sostenere le azioni di contrasto allo spopolamento e all’abbandono dei piccoli comuni, con la finalità di contribuire alla valorizzazione di tutto ciò che in quei territori viene prodotto, sia sotto forma di produzioni tipiche che di beni e servizi. “Il concorso nasce con l’idea di individuare e premiare 25 Comuni che ospitano alcune delle eccellenze del territorio italiano – dice la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta – ed era suddiviso in 5 categorie: Agroalimentare, Artigianato, Cultura arte e storia, Economia Circolare e Innovazione sociale. Proprio in quest’ultima Castel San Vincenzo ha avuto il suo bel riconoscimento, a testimonianza del buon lavoro che stiamo facendo per creare servizi sempre più efficaci. Naturalmente questo premio ci spinge a fare ancora meglio – conclude Margiotta – per promuovere il nostro territorio, consci di dover dare risposte concrete ai bisogni ed alle richieste dei nostri concittadini”.