Castel San Vincenzo, attivato il Punto per l’Informazione Turistica

È attivo da alcuni giorni ed ha subito riscosso grande interesse, soprattutto tra i tantissimi visitatori che continuano a far tappa a Castel San Vincenzo, divenuto uno dei comuni molisani più gettonati in fatto di turismo culturale ed ambientale. Si tratta del Centro per l‘Informazione turistica ed è curato dai volontari dell’associazione l’Elsa Onlus che hanno deciso di contribuire alla veicolazione dell’immagine di Castel San Vincenzo dentro e fuori i confini regionali. “È bello vedere ragazze e ragazzi, di diverse età, impegnati in attività finalizzate alla promozione del nostro comune – commenta la sindaca Marisa Margiotta – soprattutto quando queste ultime contribuisco in maniera significativa a far crescere l’interesse per l’intero territorio. In questi giorni i volontari de L’Elsa sono fortemente impegnati in diverse attività che spaziano dall’offrire informazioni su ciò che è possibile trovare e visitare nel nostro comune, fino all’accompagnamento dei turisti nel borgo antico. Inoltre – prosegue Margiotta – un gruppo di volontari ha presidiato alcune aree prospicienti il lago, distribuendo sacchetti per la raccolta dei rifiuti e depliant informativi. Questa attività è stata molto apprezzata da tanti turisti, che ne hanno anche auspicato la prosecuzione. Mi preme dunque ringraziare, a nome dell’amministrazione locale e dei cittadini di Castel San Vincenzo, questi giovani che si sono messi in gioco per il bene del proprio comune. Spero sia solo l’inizio di un percorso di fattiva ed ampia collaborazione – conclude la sindaca – finalizzata alla crescita economica e sociale del nostro piccolo ma splendido paese”.