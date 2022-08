Castel del Giudice per un giorno “capitale” degli artisti di strada

Buskers Festival, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise il 17 agosto 2022

A Castel del Giudice torna la magia degli spettacoli di strada per la 7° edizione del Casteldelgiudice Buskers Festival, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, che il 17 agosto 2022 trasformerà il cuore di Castel del Giudice (IS), borgo dell’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo, in un mondo di incanto e di divertimento con artisti che stupiranno il pubblico con spettacoli al limite del possibile.

Un’edizione che torna ad esprimere il senso più profondo dell’arte di strada: il coinvolgimento e l’interazione con il pubblico, che per tutta la serata potrà vivere variegati show per grandi e piccoli. Alle 16.00 cominceranno le attività per i bambini. Dalle 18.00 aprirà l’area street food con stand gastronomici espressione del territorio tra hamburger gourmet, arrosticini, piatti al tartufo, panini, crêpes e zucchero filato. Alle 20.00 cominceranno gli spettacoli. L’ingresso è libero e gratuito.



«Il Casteldelgiudice Buskers Festival si presenta anche quest’anno come l’evento di punta dell’estate, nell’idea di continuare a dare spazio all’arte di strada come veicolo di cultura e di promozione del territorio – sottolinea il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile -. Nell’arte di strada il contatto con il pubblico è fondamentale.

E, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, tutti potranno divertirsi ed apprezzare con gioia gli spettacoli, il nostro paese, i suoi prodotti tipici e la gastronomia a km zero». Una manifestazione che fa anche da apertura alla Festa della Mela del 15 e 16 ottobre 2022, 5° edizione esperienziale con i migliori produttori di specialità naturali e biologiche del Molise e dell’Abruzzo, degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, a piedi e in e-bike, laboratori e musica, raccolta delle mele e spettacoli degli artisti di strada. Prenotando entro il 17 agosto 2022 un soggiorno nell’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice sul sito www.borgotufi.it con il codice BUSKERS si ottiene il 15% di sconto sui soggiorni fino alla fine del mese.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice. La direzione artistica del festival è affidata a Gigi Russo, tra i pionieri delle manifestazioni legate all’arte di strada in Italia. Il festival rientra nel progetto “Turismo è Cultura” dell’assessorato al turismo della Regione Molise ed è stato scelto dal Corriere della Sera tra i migliori 11 festival italiani.

Il festival è sostenuto da istituzioni, associazioni, come Legambiente Molise e aziende, tra cui Spinosa Costruzioni Generali SPA, principale sponsor di questa edizione, azienda che opera nelle costruzioni generali e si contraddistingue per un consolidato sistema di competenze finalizzato alla realizzazione di edifici civili, restauro e recupero di beni immobili sottoposti a tutela, infrastrutture a rete e stradali, opere strutturali speciali, impianti tecnologici, gallerie e viadotti di grande rilevanza impiantistica.

Il festival di Castel del Giudice rientra con l’appuntamento autunnale della Festa della Mela – in programma il 15 e 16 ottobre 2022 con una nuova edizione esperienziale – tra le iniziative del Piano del Cibo, che prevede azioni relative al sistema agroalimentare locale all’insegna dell’ecologia, la riduzione degli sprechi alimentari e lo sviluppo sostenibile, valorizzando le produzioni locali coltivate nel rispetto dell’ambiente.