Cast, parte la collaborazione con la “Queens Academy”

La compagnia Cast, storica compagine isernina da sempre impegnata nell’insegnamento e nella diffusione delle arti sceniche, apre le porte del suo teatro alla musica per nuove esperienze formative e di condivisione. L’inizio della nuova stagione 2020-21 si preannuncia ricco di novità per l’ambiente artistico e culturale isernino: la compagnia Cast apre le porte del Nuovo Teatro Il Proscenio alla Queens Academy in una collaborazione che vuole essere la risposta a un periodo difficile specie per il settore dello spettacolo, fra i più colpiti dall’emergenza Covid. Teatro e musica per tutte le età. Ripartire, insieme. Un sodalizio fra le due realtà cittadine che da anni operano nella formazione e per la diffusione delle arti sceniche, ciascuna nel proprio settore. “In fondo c’è un obiettivo comune – spiega Salvatore Mincione Guarino, regista della compagnia e direttore della scuola di teatro – creare un polo artistico che possa presto diventare punto di riferimento per chiunque desideri studiare e formarsi per il palcoscenico in ogni sua sfumatura”. La sede è quella del Nuovo Proscenio, presso il Centro del Commercio in corso Risorgimento: locali riqualificati da Cast lo scorso anno, che hanno già trovato il consenso unanime degli allievi e degli spettatori e che oggi si arricchiscono con le due nuove aule polivalenti pensate per accogliere i corsi musicali organizzati dalla Queens Academy. A corredare il tutto, la sala teatrale: 99 poltrone per il pubblico e un palcoscenico attrezzato che vedrà salire, oltre alle consuete attività della scuola di teatro, anche gli allievi dell’accademia musicale. Le lezioni ripartiranno in sicurezza dal 28 settembre, ma è già possibile prenotare una prova gratuita contattando la segreteria. Pur rimanendo due realtà distinte con i propri corsi consueti, Queens Academy e Cast proporranno anche una rinnovata offerta didattica comprensiva di strumento, canto e recitazione. Oltre l’aspetto didattico, non manca la prospettiva di collaborare nella creazione e nello sviluppo di nuovi progetti e rassegne che possano dare nutrimento culturale alla società, deperita dagli ultimi mesi aridi di eventi e manifestazioni. “In passato, le nostre due realtà hanno già collaborato e più volte abbiamo sfiorato l’idea di condividere spazi e ambienti per creare un polo completo per i comparti artistici ai quali ci dedichiamo”, spiega Antonello Carozza, direttore della Queens Academy. “Le nostre attività e servizi di percorsi di formazione musicale, sala prove per band e laboratori di produzione musicale si alterneranno alle lezioni di recitazione di Cast ma stiamo già pensando a tanti progetti da realizzare insieme come Musical, orchestre e produzioni teatrali complete.” Per informazioni si possono contattare i numeri 3396801542 (Giovanni), 3392694897 (Salvatore) e 3809018315 (Queens Academy).