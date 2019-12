Cassonetti stracolmi e rifiuti ingombranti, ancora scene di ordinaria inciviltà

CAMPOBASSO. Le immagini, come si suol dire, parlano da sole. Accanto ai cassonetti di via Toscana a Campobasso, oltre ad essere stracolmi, sono presenti rifiuti ingombranti che il cittadino dovrebbe smaltire interpellando la Sea (la municipalizzata che si occupa del servizio di raccolta) e che, invece, sono sistematicamente abbandonati con tutti gli altri materiali, dentro e fuori dai sacchetti. La denuncia arriva ancora una volta dall’assessore comunale all’Ambiente, Simone Cretella, direttamente dal suo profilo social ufficiale. «Qualcuno mi dice che alcune volte esprimo, sbagliando, giudizi troppo negativi o severi sui miei concittadini a seguito di episodi di scarso senso civico. Ne prendo atto. Pertanto, oggi me la prenderò esclusivamente con quelli di Catanzaro, di Savona e di Pistoia – ha rimarcato con sarcasmo –. Le foto però si riferiscono a via Toscana a Campobasso ed è abbastanza probabile che gli autori di questo scempio siano cittadini del quartiere. Ma io sono malpensante – ha incalzato –. Ovviamente ringrazio i tantissimi che invece stanno ben rispondendo all’avvio della raccolta differenziata e che, ne sono certo, non si risentiranno minimamente a seguito di queste osservazioni.

Resto fiducioso, ce la faremo», ha concluso con una vena di ottimismo.