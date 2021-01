Cassonetti in fiamme durante un raid notturno, condannato il responsabile

È stato condannato a 5 mesi di reclusione il responsabile del raid notturno, verificatosi il 19 marzo del 2018 a Campobasso. Un uomo del capoluogo incendiò i cassonetti della nettezza urbana di Corso Bucci, via Veneto, via Mazzini e via Piave. La polizia del capoluogo, al termine di indagini lampo aveva individuato il responsabile del raid notturno ai cassonetti in città. Nelle scorse ore il processo e la condanna, per il 40enne campobassano, a 5 mesi di reclusione.