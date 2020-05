Cassa integrazione in deroga Regione Molise più lenta di tutte

Cassa Integrazione in deroga per Covid 19. La Regione Molise occupa stabilmente l’ultimo posto della classifica nazionale per quel che riguarda le domande esaminate e trasmesse all’INPS per il pagamento.

Ne ha inviate solo 282, di cui 233 sono state autorizzate dall’Inps ad essere pagate. Molise ultimo in Italia, battuto anche dalla regione più piccola in assoluto, la Val d’Aosta, che ne ha trasmesse all’Inps ben 600. Per non parlare della Basilicata, che ne ha lavorate mille.

Una situazione che, ancora una volta, come già sottolineato dal presidente di Confcooperative, Calleo, nell’intervista rilasciata al nostro quotidiano, mette in luce le profonde insufficienze e sofferenze burocratiche della Regione Molise. Soprattutto pensando al fatto che ci sono circa tremila domande che aspettano di essere lavorate negli uffici regionali.

Toma non ha assegnato a nessuno la delega al lavoro, dopo la “bocciatura” di Mazzuto, promettendo di mettere mano ad una situazione francamente imbarazzante per l’immagine stessa della Regione, oltre che dannosa per migliaia di famiglie che non sanno cosa mettere in tavola per mangiare.