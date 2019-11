Cassa integrazione alla Fca dal 10 al 31 dicembre

REDAZIONE TERMOLI

Si è riunito nel pomeriggio di oggi il comitato esecutivo di stabilimento. L’azienda ha dichiarato la chiusura con cassa integrazione dal 10 al 31 dicembre per tutti i lavoratori del cambio C520 e C546. A renderlo noto è il segretario della Uilm, Francesco Guida. Inoltre la prossima settimana per quanto riguarda la lavorazione 16v. la cassa integrazione programmata non verrà effettuata, mentre presso il montaggio 16v. si lavorerà solo giovedì 21 e venerdì 22 novembre. Continua purtroppo la crisi del diesel . Il calo di commesse provenienti dalla Turchia e la continua demonizzazione delle motorizzazioni diesel stanno facendo attraversare un momento difficile all’area cambio dello stabilimento di Termoli. Aspettiamo al più presto il piano di rilancio dello stabilimento Termolese.