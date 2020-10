Cassa Covid, in arrivo una boccata d’ossigeno per i lavoratori Gam

Il sostegno fino a gennaio. Si lavora sull’Area di crisi complessa per garantire continuità: ok alla facoltà di recedere dal contratto di fitto d’azienda

Boccata d’ossigeno per i lavoratori Gam. Sino a gennaio (l’ok definitivo arriverà a fine mese) sono stati chiesti gli ammortizzatori per gli oltre 200 dipendenti. “Sostegno” che durerà sino a gennaio. Per il futuro bisognerà poi rifinanziare l’area di crisi complessa: in questo modo ci si potrà attivare per rinnovare la cassa straordinaria fino a novembre 2021. La schiarita c’è stata dopo i «chiarimenti ricevuti – dall’amministratore unico Berchicci – lo scorso 20 ottobre dal commissario Solagrital, in merito alla facoltà consentita a Gam di recedere dal contratto di fitto d’azienda da comunicarsi 30 giorni prima della scadenza del perodo di Cigs causa Covid».