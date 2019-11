Casolino, una vita per il nuoto, il video tributo all'”uomo pesce”

REDAZIONE TERMOLI

Un prezioso omaggio alla persona di Domenico Antonio Casolino, un tributo speciale per un termolese che ha fatto del nuoto la sua vita. Nato il 12 dicembre del 1927, Antonio Casolino a 92 anni è ancora l’atleta simbolo per il nuoto e per lo sport molisano con i suoi record mondiali. Nel corso della sua vita si è aggiudicato i mondiali master in Canada, in Marocco e due volte in Italia; inoltre è detentore di numerosi record europei (gli ultimi risalgono all’estate 2017), ha ricevuto la “Stella al Merito Sportivo” ed è stato nominato“Cavaliere della Repubblica”. L’esempio vivente di passione ed energia che lo hanno reso “l’uomo pesce”. E per tutte queste straordinarie doti ha ispirato il filmaker termolese Manuel Bove. E’ lui l’autore di questo splendido video pubblicato su Vimeo (https://vimeo.com/374112539) e che in soli 2 giorni è divenuto virale sui social.