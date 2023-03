Caso Vigliardi, manifestazione davanti all’Asrem, Izzo preannuncia un nuovo sit in davanti al rettorato

Grossa manifestazione, questa mattina, davanti ai cancelli dell’Asrem in via Petrella a Campobasso, in difesa del posto di lavoro del primario di chirurgia dell’ospedale di Isernia, Giovanni Vigliardi. Dal capoluogo pentro i manifestanti sono arrivati con le auto e con un pullman. Presente anche una delegazione degli Oss Covid che non hanno avuto il rinnovo del contratto di lavoro.

Dopo un concentramento davanti alla sede dell’Asrem, con striscioni e slogan, una delegazione dei manifestanti, capeggiata da Emilio Izzo, è stata ricevuta dalla direttrice facente funzioni Evelina Gollo.

Alla fine dell’incontro Emilio Izzo ha detto che la Gollo ha deto ‘’No’’ all’assunzione degli Oss, mentre, per quel che riguarda Vigliardi, ha detto che dipende tutto dal rettore dell’Università, Brunese, è lui che deve cambiare la destinazione del professor Sciaudone, da Isernia, a Campobasso. Per questo Izzo ha preannunciato nei prossimi giorni una manifestazione davanti il rettorato.