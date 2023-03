Caso Vigliardi, il primario resta se Sciaudone accetta Campobasso

È tutta legata all’accettazione dell’incarico da primario al Cardarelli, da parte del professore Guido Sciaudone, la possibile evoluzione positiva del caso Vigliardi.

Infatti Sciaudone grazie all’accordo con l’Università potrebbe anche ricoprire il ruolo da primario a Campobasso, dopo la prematura scomparsa di Di Marzo. A quel punto nessuno più potrebbe insidiare Giovanni Vigliardi che resterebbe al suo posto. Ma occorre sempre il consenso e l’accettazione di Sciaudone e la indicazione dell’Università. Tutto qui.

Ma questo non ferma la mobilitazione popolare che conferma per martedì mattina la protesta davanti la sede dell’Asrem a Campobasso, come annunciato da Emilio Izzo, con pullman in partenza alle 8,30 davanti al tribunale di Isernia.