Caso Vicky, indagato il compagno: atto dovuto. Al via gli accertamenti tecnici

Di fatto si tratta di un puro atto formale necessario per consentire gli accertamenti tecnici oltre che sulla macchina presumibilmente anche sul telefonino di Vicky. La Procura della Repubblica di Larino ha iscritto sul registro degli indagati il compagno della 42enne scomparsa da Termoli nella notte tra il 17 e il 18 dicembre e ritrovata nella sua auto inabissata nel porto di Termoli una settimana fa. Dopo il conferimento dell’incarico al dottor Introna capo della medicina legale di Bari che dovrà effettuare l’autopsia la procura frentana ha iscritto sul registro degli indagati l’ex compagno di 56 anni. Per lui nessuna accusa di omicidio semplicemente un atto formale per consentire gli accertamenti tecnici irripetibili. Anche la famiglia di Vicky ha nominato un legale, l’avvocato Eugenio Marinelli.