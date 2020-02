Caso Vicky, finiti gli esami sull’auto. Spunta il mistero della chiave

Secondo gli ultimi rilievi la chiave era inserita nel cruscotto ma in modalità spegnimento

REDAZIONE TERMOLI

Anche il secondo esame peritale all’interno dell’auto di Vicky Bucci è terminato. Il perito incaricato dalla Procura di Larino, Giovanni Russo, ha compiuto tutti i rilievi del caso annotando ogni elemento. Intorno all’una di oggi, 1 febbraio, gli esami sulla macchina sono stati completati. Ora si dovrà ricostruire l’accaduto di questa intricata vicenda, un vero e proprio rebus da decifrare per gli inquirenti a lavoro. Intanto questa mattina sono stati compiuti nuovi rilievi al porto di Termoli ed è stata messa in scena una simulazione verosimile di caduta in mare. Secondo gli ultimi indizi emersi in queste ore ci sarebbe la conferma della terza marcia inserita, dei finestrini aperti e della chiave dell’auto posizionata sullo spegnimento. Entro 90 giorni i risultati della perizia.