Caso Vicky e la Panda “intatta”, non può essere caduta dal molo

Le indiscrezioni dopo la chiusura delle perizie tecniche sulla vettura ripescata al porto di Termoli e in attesa dei risultati dell’autopsia



Le condizioni della Panda rossa di Vicky Bucci non sarebbero compatibili con una caduta dal molo sud. Sono queste le indiscrezioni che vengono fuori al termine degli esami sulla macchina ripescata al porto di Termoli una decina di giorni fa. Voci, ovviamente non confermate con la Procura di Larino che sta lavorando a 360 gradi su tutte le ipotesi e le piste possibili, dal suicidio all’omicidio passando per la disgrazia. Intanto sono finiti gli accertamenti sulla macchina sia quelli nell’officina Cenci di via Corsica sia quelli relativi alla simulazione di sabato mattina quando si è tentato di ricostruire la dinamica relativa ad una eventuale caduta dal molo sud di Termoli, quello dove è stata “ripescata” la macchina della 42enne scomparsa da Termoli nella notte tra il 17 e il 18 dicembre scorso. Ed è proprio questa simulazione a rendere più intricata la ricostruzione della vicenda che si tinge ancora più di giallo. Stando ad indiscrezioni, infatti, la macchina non avrebbe avuto nessuna terza marcia inserita e neanche la chiave sul lato dello spegnimento. Oltre a questi particolari secondo il perito Giovanni Russo sarebbe stato impossibile volare dagli scogli presenti in quel punto senza riportare dei segni evidenti sulla carrozzeria dell’auto che, invece, è stata ripescata praticamente intatta. Adesso sarà lo studio delle correnti marine ad evidenziare la possibilità di un eventuale “spostamento sottacqua”, così come le ulteriori risposte arriveranno dai risultati dell’autopsia condotta dal professor Introna che si sapranno tra almeno 40 giorni.