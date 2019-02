Caso-trasporti Cerasuolo /Venafro, la protesta del presidente Coia

REDAZIONE

Non si placano le polemiche per i pendolari che sulla tratta Cerasuolo – Venafro, da mesi sono costretti a viaggiare su pullman vecchi che spesso si fermano a metà corsa. La protesta questa volta arriva al presidente della Provincia e Sindaco di Filignano Lorenzo Coia che con una missiva ha fatto sapere che ha sollecitato la società Sati trasporti: Oggi l’ennesimo guasto al pullman di linea pere studenti e pendolari della tratta Cerasuolo/Venafro. Ho protestato con la Sati chiedendo la sostituzione del mezzo per non causare ulteriori disagi. Resto in fiduciosa ma vigile attesa. Vigili rimarranno anche i tanti studenti e lavoratori che attendono una soluzione al loro dramma quotidiano.